Ein Virus spaltet die Links-Alternativen

Alternative Medienplattformen, die ich – teilweise auch finanziell – unterstütze, konsumiere und empfehle, bieten sich derzeit einen Wettlauf im Kleinreden und Verharmlosen von COVID19. Allen voran der Rubikon, auch KenFM, Uli Gellermanns Rationalgalerie und leider auch das neue Medium Multipolar, dessen begeisterte und zahlende Abonnentin Nr. 2 ich bin. Telepolis bildet eine Ausnahme, da es immerhin auch die mahnenden Worte des Physikers Alexander Unzicker zulässt. Auch eine gefühlte große Mehrheit meiner Twittergenossen steht der Einschätzung von Drosten, Wieler & Co. äußerst kritisch gegenüber, ganz zu schweigen gegenüber den ergriffenen Maßnahmen, die ich für im Wesentlichen richtig halte. Das ist mitunter schmerzhaft. Dafür bekommt man dann schon mal zu hören, dass man ein gehirngewaschener, autoritätshöriger, wenn nicht sogar für Faschismus anfälliger Zeitgenosse sei. Vielen Dank.

Zum unsäglichen KenFM-Artikel des von mir eigentlich hochgeschätzten und viel gelesenen Sven Böttcher, der eine schwere Multiple Sklerose in Eigenregie überwunden und ein offenbar ziemlich robustes Verhältnis zum Tod entwickelt hat, was ihn zu – ich würde sagen – darwinistischen Äußerungen treibt, empfehle ich den Artikel „Bizarres auf Rubikon“ vom Publizisten Andreas Wehr, Partei Die Linke.

Die alternative Medienszene ist groß und wirkmächtig geworden, weil der Mainstream – spätestens seit 9/11 – in vielen Bereichen seine Funktion als Kritiker der Regierenden und Eliten aufgegeben hat. Während Spahn vor einigen Wochen die Bevölkerung zu besänftigen versuchte, indem er unser Gesundheitssystem als gut gerüstet darstellte und die Medien dies brav verbreiteten, schrieb Jens Berger in den Nachdenkseiten bereits am 26. Februar den Artikel: „Deutschland ist gut vorbereitet auf das Corona-Virus? Das ist Augenwischerei“, in dem er vorrechnet, dass unser neoliberal kaputtgespartes Gesundheitssystem nicht in der Lage ist, die 5% der Infizierten, die intensivmedizinischer Betreuung bedürfen, zu versorgen. Genau so geht Journalismus: Die Politik redet die Lage schön, vertuscht die selbst verursachten Probleme und Medien decken dies faktenbasiert auf.

Inzwischen hat sich jedoch die Situation gedreht. Man könnte fast sagen, dass Transparenz ausgebrochen ist. Jeden Tag eine Pressekonferenz des Robert Koch-Instituts, ein täglicher Podcast mit Drosten von der Charité, Politiker und Virologen, die aus ihrer Hilflosigkeit kein Hehl machen. Man hat durchaus das Gefühl, dass hier nicht-interessengeleitete Leute nach bestem Wissen und Gewissen Zahlen offenlegen und bewerten. (Aber vielleicht bin ich ja gehirngewaschen.)

Man stelle sich einmal vor, es wäre jetzt umgekehrt. Die Regierung würde täglich die Gefahr herunterspielen und keine Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft nicht zu schädigen. Frau Merkel würde ein „Wir schaffen das“ ins Mikrofon säuseln, zuversichtlich lächeln und alles ungesteuert weiter laufen lassen. Da wär aber was los in der alternativen Medienwelt! Ich verwette meinen Kopf, dass bei Rubikon et al. täglich zwei Artikel rausgehauen würden mit Bildern von Särgen, weinenden Gesundheitsministern, hilferufenden Ärzten und Texten über die Schamlosigkeit der wirtschaftsgelenkten, marktkonformen Regierung, die hier eine Gefahr für die Menschheit vertuscht.

Könnte es nicht sein, dass die Regierung (samt angeschlossenen Medien) hier ausnahmsweise etwas richtig macht? Zumal mit einer gesalzenen Rezession oder Depression zu rechnen ist? Muss man partout Opposition um der Opposition willen betreiben? Wie kann gerade ein Medium wie Rubikon, das soviel über Liebe, Empathie und Ringelpietz mit Anfassen schreibt (Polit-Esoterik!), derart kalt die jetzt schon absehbaren katastrophalen Umstände verdrängen und verleugnen?

Das Virus ist gefährlich, verdammt noch mal!

Dass die Todesraten von COVID19 Infizierten null Aussagewert haben, liegt auf der Hand, da wir (i) nicht in jedem Fall wissen, ob das Virus eine condicio sine qua non für den Tod von Vorerkrankten war, (ii) wir nicht wissen, wieviele Menschen (symptomlos) infiziert sind, (iii) ein Ländervergleich schon gar nicht funktioniert, weil jedes Land andere Voraussetzungen für Tests festlegt. Geschenkt.

Was mich interessiert und bewegt, ist das, was ich sehe. Und ich sehe kollabierende Gesundheitssysteme, fehlende Schutzmasken, fehlende Betten und Beatmungsgeräte überall. Ich sehe den Bürgermeister von New York City, der uns mitteilt, dass die medizinische Ausrüstung nur noch für eine Woche reicht. Ich sehe vor New Yorker Krankenhäusern Zelte zur Aufbewahrung von Leichen, ich sehe Militärkolonnen mit dem Transport von Leichen, weil Krematorien restlos überfordert sind. All das im Blick: Kommt mir nicht mit „Die Gefährlichkeit des Virus ist nicht belegt“, „trifft ja nur Alte und Vorerkrankte“, „bei anderen Grippewellen werden auch keine Fußballspiele abgesagt“ und „in der Lombardei gibt’s zuviel Luftverschmutzung und alte Leute“. Was ich sehe: Angesichts des Zustands unserer Gesundheitssysteme ist das Corona-Virus gefährlich! Und zwar saugefährlich. Wenn es richtig schlimm kommt, kann man gespannt sein, ob Paul Schreyer, Jens Lehrich, Jens Wernicke, Ken Jebsen, Uli Gellermann und „alternative Experten“ wie dieser Herr Wodarg dann Verantwortung für ihre Äußerungen übernehmen.

Über die Gefahr, dass die Politik via Schockstrategie die Aushöhlung der Demokratie im Schatten der Krise weiterbetreibt, über die erbärmliche Rolle der EU in Zeiten der Pandemie und vor allem über die soziopathische Politik des Imperiums ein andermal.

Gewidmet meinen geliebten Eltern, Mitte 80, Papa mit Vorerkrankung